91% подавших заявление на ДЭГ псковичей проголосовали на губернаторских выборах

21:00, 10 сентября 2023, ПАИ

По данным на 20:00 91 % избирателей от числа подавших заявление на ДЭГ проголосовали на выборах губернатора Псковской области. Об этом из информационного центра облизбиркома сообщает корреспондент ПАИ.

Напомним, что сегодня в Псковской области завершилось трёхдневное голосование на выборах.

Голосование проходило 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00 на 596 избирательных участках. Также на выборах применялось дистанционное электронное голосование (ДЭГ).

Всего в Псковской области прошло 12 избирательных кампаний, среди них – выборы губернатора Псковской области. Общая явка с учётом ДЭГ на выборы губернатора Псковской области на 18:00 10 сентября составила 35,39 %, проголосовало 178 950 избирателей.

Добавим, что главное политическое событие года «Ночь выборов – 2023» в прямом эфире покажет «Первый Псковский». Гастрополитическое шоу будет транслироваться в прямом эфире сегодня, 10 сентября в 21:30. Видеотрансляция также будет доступна на сайте Псковского агентства информации, в официальных группах ПАИ и «Первого Псковского» в соцсети «ВКонтакте».