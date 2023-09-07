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Экономика

Сбербанк намерен превысить прогноз по рентабельности капитала

В этом году Сбербанк, скорее всего, превысит существующий прогноз по рентабельности капитала на 2023 год — свыше 22%. Об этом президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф сообщил во врпмя выступления на Восточном экономическом форуме.

Фото: ПАО "Сбербанк"

«На текущий момент мы видим, что наш бизнес растет лучше наших последних прогнозов, а это значит, что мы идем к тому, чтобы закончить год лучше наших прогнозов по рентабельности», — сказал Греф.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 10 по 13 сентября. Форум является ключевой международной площадкой для создания и укрепления связей российского и мирового инвестиционного сообщества, всесторонней экспертной оценки экономического потенциала российского Дальнего Востока, представления его инвестиционных возможностей и условий ведения бизнеса на территориях опережающего развития.

 

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