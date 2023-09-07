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Экономика

В августе Сбербанк выдал физлицам кредитов на 915 млрд рублей

В августе Сбербанк выдал физлицам кредитов на 915 млрд рублей, сообщает «Интерфакс». Это наивысший показатель за всю историю существования банка.

Фото: ПАО «Сбербанк»

Основным драйвером роста оставалась ипотека, на долю которой пришлось 57 % выдач в августе. Повышение ключевой ставки Банка России привело к усилению спроса на ипотечные кредиты. Портфель жилищных кредитов вырос на 4,3 % за месяц (+19,8 % с начала года), а его объём составил 9 трлн рублей.

Портфель потребительских кредитов прибавил 2 % за месяц, 12,4 % с начала года и составил 3,9 трлн рублей. В августе банк выдал 324 млрд рублей потребительских кредитов. Рост портфеля кредитных карт ускорился до 5,6 % за месяц, на 25,8 % с начала года, а объём портфеля превысил 1,4 трлн рублей.

Корпоративный кредитный портфель составил 22,1 трлн рублей и вырос на 2,3 % в августе (+1,4 % без учёта валютной переоценки) или на 17,6 % с начала года (+10,7 % без учёта валютной переоценки). За месяц корпоративным клиентам было выдано кредитов на сумму 1,9 трлн рублей.

Средства физических лиц на конец августа составили 20,7 трлн рублей и выросли на 1,9 % за месяц (+1,5 % без учёта валютной переоценки) или на 12,7 % с начала года (+9,5 % без учёта валютной переоценки). На фоне повышения ключевой ставки Банка России в середине августа Сбербанк увеличил доходность по рублевым вкладам – максимальная ставка составила 12 % годовых.

Средства юридических лиц выросли на 8,6% за месяц (7,3% без учета валютной переоценки) или на 18% с начала года (+10,4% без учета валютной переоценки) и превысили 10,3 трлн рублей.

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