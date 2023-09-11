Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Михаил Ведерников поблагодарил организаторов «Ночи выборов»

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил организаторов политического шоу «Ночь выборов – 2023» в своём Telegram-канале.

 

«Ночь выборов – 2023» в медиахолдинге ПАИ прошла продуктивно. Подвели предварительные итоги единого дня голосования, поговорили с журналистами, дал несколько интервью. Благодарю всех, кто участвовал в голосовании, за активную гражданскую позицию! И, конечно, спасибо журналистам – за объективное освещение выборной кампании и за яркую «Ночь выборов», – сказал губернатор.

Политическое шоу «Ночь выборов – 2023» прошло 10 сентября, в единый день голосования, в здании госмедиахолдинга Псковской области. Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













11 сентября 2023

Антон Минаков: Разрыв между ЛДПР и КПРФ сократился вдвое

11 сентября 2023

Игорь Сопов: Мы продолжим развивать ДЭГ в Псковской области

11 сентября 2023

Михаил Ведерников поблагодарил организаторов «Ночи выборов»

11 сентября 2023

Больший интерес к ДЭГ у старшего поколения – Игорь Сопов

11 сентября 2023

14 обращений поступило в облизбирком за три дня голосования – Игорь Сопов

11 сентября 2023

Итоги выборов – 2023. ПАИ-live с Игорем Соповым

11 сентября 2023

Псковский облсовпроф поздравил Михаила Ведерникова с уверенной победой на выборах

11 сентября 2023

«Ночь выборов – 2023». Как это было – глазами Андрея Кокшарова


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...