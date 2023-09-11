Михаил Ведерников поблагодарил организаторов «Ночи выборов»

15:53, 11 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поблагодарил организаторов политического шоу «Ночь выборов – 2023» в своём Telegram-канале.

«Ночь выборов – 2023» в медиахолдинге ПАИ прошла продуктивно. Подвели предварительные итоги единого дня голосования, поговорили с журналистами, дал несколько интервью. Благодарю всех, кто участвовал в голосовании, за активную гражданскую позицию! И, конечно, спасибо журналистам – за объективное освещение выборной кампании и за яркую «Ночь выборов», – сказал губернатор.

Политическое шоу «Ночь выборов – 2023» прошло 10 сентября, в единый день голосования, в здании госмедиахолдинга Псковской области. Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке.