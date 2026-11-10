«Хаоса и базара на сессиях быть не должно»: Борис Елкин высказался о выступлениях депутатов

15:09, 10 ноября 2026, ПАИ

Депутаты всех пяти представленных в Законодательном Собрании Псковской области партий имеют возможность высказывать свою позицию, однако их выступления должны быть основаны на проверенных фактах и конкретных аргументах. Об этом председатель регионального парламента Борис Елкин заявил в программе «Оглавление» на радио «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 10 ноября.

Борис Елкин отметил, что не согласен с предположением, что большинство одной партии в Заксобрании ограничивает возможности остальных депутатов высказываться. По его словам, представители всех политических сил могут озвучивать своё мнение, и руководство парламента этому не препятствует.

«У нас в Собрании пять партий. Все имеют своё мнение, все имеют свой голос и имеют возможность это мнение озвучивать. Мы ни в коем случае не препятствуем», – отметил Борис Елкин.

При этом председатель Заксобрания подчеркнул, что от депутатов ожидают не громких заявлений и популистских лозунгов, а содержательных выступлений, подготовленных на основе достоверной информации. Это требование касается представителей всех партий, в том числе «Единой России».

«Если депутаты хотят громко выступить с трибуны, это должны быть не популистские высказывания, а конструктивный, подготовленный доклад. Не цифры с потолка, а конкретные факты. Все высказывания должны быть аргументированы и проверены», – подчеркнул Борис Елкин.

Он добавил, что на сессиях Законодательного Собрания необходимо соблюдать порядок и придерживаться чёткой структуры выступлений. Это относится в том числе к заявлениям, которые расходятся с мнением большинства. Борис Елкин ещё раз заверил, что Заксобрание готово выслушивать разные точки зрения, если они подкреплены аргументами.

«Даже те высказывания, которые идут вразрез, они должны быть структурированы. К любому мнению мы готовы, но оно должно быть аргументировано. Хаоса и базара на сессиях быть не должно», – подытожил председатель Законодательного Собрания.

С составом Заксобрания Псковской области можно ознакомиться в инфографике здесь. Профессиональный багаж нового состава Заксобрания смотрите в инфографике здесь.