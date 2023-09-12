Комету Нисимура сфотографировал на рассвете житель Пскова

08:23, 12 сентября 2023, ПАИ

Комета C/2023 P1 (Nishimura) в предрассветный час под Псковом.

11 августа японский астроном-любитель Хидео Нисимура обнаружил яркий объект вблизи Солнца. Никто не видел этот объект прежде, потому что он терялся в сиянии звезды. Объект оказался новой яркой кометой.

15 августа открытие официально подтвердили в Центре малых планет и дали комете название C/2023 P1 (Нисимура). Комету всё ещё (примерно до 14 сентября) можно наблюдать в бинокль в течение нескольких часов до рассвета на востоке/северо-востоке.

Название кометы содержит данные о том, где и когда ее впервые увидели. Буква С означает, что комета является непериодической – такие кометы происходят из облака Оорта и проходят через Солнечную систему только один раз либо совершают полный оборот вокруг Солнца более чем за 200 лет. «2023 P1» означает, что комета была открыта в 2023 году, в первой половине августа (соответствует букве P в номенклатуре МАС), и стала первым подобным объектом, обнаруженным в тот же период. «Нисимура» означает, что открытие сделал японский астроном Хидео Нисимура.