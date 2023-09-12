Владимир Путин выступает на пленарном заседании ВЭФ

09:12, 12 сентября 2023, ПАИ

Президент России Владимир Путин выступает на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) сегодня, 12 сентября, сообщают федеральные СМИ.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что глава государства планирует сделать много важных заявлений.

Напомним, что VIII Восточный экономический форум проходит 10–13 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета.