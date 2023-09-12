Выравнивающий слой асфальта укладывают на Октябрьском проспекте в Пскове
Выравнивающий слой асфальта укладывают на Октябрьском проспекте – от улицы Гражданской до Иркутского переулка в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
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Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина
«На следующей неделе будет в работе участок до Вокзальной. Когда-то здесь был Кахановский бульвар. Кое-где ещё видна булыжная мостовая!» – отметил глава Пскова.
Ранее сообщалось, что более 13 километров трассы Порхов – Успенье отремонтировали по нацпроекту.
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