Выравнивающий слой асфальта укладывают на Октябрьском проспекте в Пскове

11:16, 12 сентября 2023, ПАИ

Выравнивающий слой асфальта укладывают на Октябрьском проспекте – от улицы Гражданской до Иркутского переулка в Пскове. Об этом сообщил глава города Борис Елкин в своём телеграм-канале.



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина



Фото: Телеграм-канал Бориса Елкина





«На следующей неделе будет в работе участок до Вокзальной. Когда-то здесь был Кахановский бульвар. Кое-где ещё видна булыжная мостовая!» – отметил глава Пскова.

Ранее сообщалось, что более 13 километров трассы Порхов – Успенье отремонтировали по нацпроекту.