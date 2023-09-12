Путин назвал условие для мирных переговоров с Украиной

12:23, 12 сентября 2023, ПАИ

Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть добьются от Киева отмены указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Об этом сообщает РБК.



Президент подчеркнул, что, пока Украина пытается вести контрнаступление, Россия не может прекратить боевые действия. «Мы ж не троцкисты. Движение – всё, конечная цель – ничто. Это плохая теория», – сказал Путин.



Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорам и начнёт их при готовности Путина к диалогу, но пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».



