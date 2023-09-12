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Политика

Путин назвал условие для мирных переговоров с Украиной

Если США считают, что Украина готова к переговорам, то пусть добьются от Киева отмены указа украинского президента Владимира Зеленского о запрете переговоров, заявил Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума. Об этом сообщает РБК.

Президент подчеркнул, что, пока Украина пытается вести контрнаступление, Россия не может прекратить боевые действия. «Мы ж не троцкисты. Движение – всё, конечная цель – ничто. Это плохая теория», – сказал Путин.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украина готова к переговорам и начнёт их при готовности Путина к диалогу, но пока нет признаков, что тот «проявляет какой-либо интерес к конструктивной дипломатии».

 

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