42 человека приняли участие в создании электорального торта на «Ночи выборов – 2023» в Пскове

17:50, 12 сентября 2023, ПАИ

42 человека приняли участие в создании электорального торта на «Ночи выборов – 2023» на площадке госмедиахолдинга Псковской области.

В создании торта приняли участие все желающие под контролем основателя известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша» Михаила Пасько.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ









«Почему именно торт? Круг, бисквит – это солнце, символ жизни. Красная ягода, ольгинская ягода, местного фермера. Как она говорит, можно есть её прямо с грядки: никакой обработки нет, ничего. Сотрудничаем с ней несколько лет», – подчеркнул он.

Михаил Пасько – основатель известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша». ООО «Кондитерская «Миша» производит более 100 наименований кондитерских изделий.

В 2022 году Михаил Пасько стал участником шоу «Теперь я босс» на телеканале «Пятница». Ему удалось на несколько дней стать руководителем крупного предприятия в Санкт-Петербурге – кондитерского производства «Север – Метрополь».

Кроме того, сеть кафе «Миша» стала обладательницей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Сервис».

Политическое шоу «Ночь выборов – 2023» прошло 10 сентября, в единый день голосования, в здании госмедиахолдинга Псковской области. Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке.

Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.