42 человека приняли участие в создании электорального торта на «Ночи выборов – 2023» в Пскове
42 человека приняли участие в создании электорального торта на «Ночи выборов – 2023» на площадке госмедиахолдинга Псковской области.
В создании торта приняли участие все желающие под контролем основателя известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша» Михаила Пасько.
«Почему именно торт? Круг, бисквит – это солнце, символ жизни. Красная ягода, ольгинская ягода, местного фермера. Как она говорит, можно есть её прямо с грядки: никакой обработки нет, ничего. Сотрудничаем с ней несколько лет», – подчеркнул он.
Михаил Пасько – основатель известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша». ООО «Кондитерская «Миша» производит более 100 наименований кондитерских изделий.
В 2022 году Михаил Пасько стал участником шоу «Теперь я босс» на телеканале «Пятница». Ему удалось на несколько дней стать руководителем крупного предприятия в Санкт-Петербурге – кондитерского производства «Север – Метрополь».
Кроме того, сеть кафе «Миша» стала обладательницей Первой общественной премии Псковской области «Народное признание – 2022» в номинации «Сервис».
Политическое шоу «Ночь выборов – 2023» прошло 10 сентября, в единый день голосования, в здании госмедиахолдинга Псковской области. Все новости с мероприятия можно посмотреть в специальном сюжете ПАИ. Трансляцию «Ночи выборов – 2023» можно посмотреть по ссылке.
Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.
42 человека приняли участие в создании электорального торта на «Ночи выборов – 2023» в Пскове
Рабочий ритм и планирование: Александр Гончаренко назвал принципы работы в Псковской городской Думе
За полторы минуты барбер лишил бороды проспорившего Илью Стрелкова на «Ночи выборов» в Пскове
Не преодолевшие 10% порог кандидаты в губернаторы получили на «Ночи выборов» подарки от основателя улиточной фермы