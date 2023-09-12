Международный турнир по самбо пройдёт в Себежском районе

20:30, 12 сентября 2023, ПАИ

Международный турнир по самбо в рамках фестиваля боевых единоборств «Славянское братство» среди юношей России и Белоруссии пройдёт в посёлке Сосновый Бор Себежского района 7 октября. Об этом ПАИ сообщили в Федерации самбо Псковской области.

Соревнования пройдут в двух возрастных категориях. Систему проведения определят после взвешивания.

Призёров и победителей в каждой весовой категории наградят медалями и дипломами соответствующих степеней. Стартовый взнос составит 800 рублей.

Предварительные заявки будут принимать до 30 сентября.

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