Запретить бросать рекламу в почтовые ящики предлагают депутаты

21:55, 12 сентября 2023, ПАИ

Депутаты предлагают запретить бросать рекламу в почтовые ящики. Об этом сообщила «Российская газета».

Законопроект о борьбе с бумажным спамом в почтовых ящиках опубликовала в своём Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Законопроект устраняет правовой пробел, устанавливает требования к распространению рекламы в почтовых ящиках и подъездах многоквартирного дома. Авторы документа предлагают ввести норму, в соответствии с которой размещение рекламы в подъездах и почтовых ящиках возможно только на основании решения общего собрания, которое, в частности, устанавливает условия заключения договора с теми, кто размещает рекламу. Ответственность за эти нарушения будет нести рекламодатель.

Принятие законопроекта даст собственникам квартир дополнительные инструменты контроля за использованием общего имущества и позволит получать дополнительную компенсацию за его использование, которая может быть направлена на дополнительную уборку и утилизацию рекламы. Оговаривается, что законопроект не затрагивает случаи распространения политической рекламы.

Поправки предлагается внести в закон о рекламе и в Жилищный кодекс.

Законопроект отправлен на предварительный отзыв в правительство и в Госдуму не внесён, подчёркивает Разворотнева.