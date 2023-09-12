Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Запретить бросать рекламу в почтовые ящики предлагают депутаты

Депутаты предлагают запретить бросать рекламу в почтовые ящики. Об этом сообщила «Российская газета». 

Законопроект о борьбе с бумажным спамом в почтовых ящиках опубликовала в своём Telegram-канале зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Законопроект устраняет правовой пробел, устанавливает требования к распространению рекламы в почтовых ящиках и подъездах многоквартирного дома. Авторы документа предлагают ввести норму, в соответствии с которой размещение рекламы в подъездах и почтовых ящиках возможно только на основании решения общего собрания, которое, в частности, устанавливает условия заключения договора с теми, кто размещает рекламу. Ответственность за эти нарушения будет нести рекламодатель.

Принятие законопроекта даст собственникам квартир дополнительные инструменты контроля за использованием общего имущества и позволит получать дополнительную компенсацию за его использование, которая может быть направлена на дополнительную уборку и утилизацию рекламы. Оговаривается, что законопроект не затрагивает случаи распространения политической рекламы.

Поправки предлагается внести в закон о рекламе и в Жилищный кодекс.

Законопроект отправлен на предварительный отзыв в правительство и в Госдуму не внесён, подчёркивает Разворотнева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













12 сентября 2023

ФОТОРЕПОРТАЖ. Утверждение результатов губернаторских выборов и вручение Михаилу Ведерникову удостоверения главы региона

12 сентября 2023

Международный турнир по самбо пройдёт в Себежском районе

12 сентября 2023

Александр Гончаренко рассказал об обучении местных депутатов

12 сентября 2023

Оправданна ли скоротечность сессий Псковской гордумы, объяснил Александр Гончаренко

12 сентября 2023

Стали известны победители лотереи «Ночи выборов – 2023»

12 сентября 2023

42 человека приняли участие в создании электорального торта на «Ночи выборов – 2023» в Пскове

12 сентября 2023

Рабочий ритм и планирование: Александр Гончаренко назвал принципы работы в Псковской городской Думе 

12 сентября 2023

За полторы минуты барбер лишил бороды проспорившего Илью Стрелкова на «Ночи выборов» в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...