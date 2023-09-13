31 «Точка роста» открылась в Псковской области с начала сентября

13:06, 13 сентября 2023, ПАИ

31 центр естественно-научной и технологической направленности «Точка роста» открылся в Псковской области с 1 по 12 сентября. Об этом ПАИ сообщили в региональном комитете по образованию.

Центры «Точка роста» созданы в 2023 году в 19 муниципальных образованиях региона. Пять центров «Точка роста» в этом году открылось в Печорском районе. По три центра «Точка роста» – в Новосокольническом и Порховском районах, по два – в Великолукском, Локнянском, Новоржевском, Островском районах, по одной – в Бежаницком, Гдовском, Дедовичском, Дновском, Красногородском, Невельском, Опочецком, Палкинском, Псковском, Пустошкинском, Струго-Красненском и Усвятском районах.

За счёт средств федерального и регионального бюджетов на общую сумму 68,05 миллиона рублей центры «Точка роста» оснащены современным учебно-лабораторным оборудованием для изучения предметов «Физика», «Химия», «Биология» (цифровые лаборатории, цифровые микроскопы, наборы ОГЭ), а также ноутбуками, многофункциональными устройствами и дополнительным оборудованием технологической направленности для внедрения робототехники в образовательный процесс.

Центр «Точка роста» является частью образовательной среды общеобразовательной организации, на базе которой осуществляется преподавание учебных предметов: «Естественнонаучные предметы», «Естественные науки», «Обществознание и естествознание», «Математика и информатика», «Технология», а также внеурочная деятельность для поддержки изучения предметов естественно-научной и технологической направленностей.

Педагогические работники центров «Точка роста» прошли дистанционное повышение квалификации по образовательной программе «Использование современного учебного оборудования в центрах образования естественно-научной и технологической направленностей «Точка роста» на платформе Академии Минпросвещения России.

В 2023 году центры «Точка роста» созданы преимущественно в малокомплектных школах, что должно стимулировать поддержку и развитие таких школ в сельской местности, в каждой из которых обучается менее 100 школьников.

В Струго-Красненском районе центр «Точка роста» открылся на базе школы, в которой был проведён капитальный ремонт в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

Напомним, что центры «Точка роста» создаются в рамках реализации федерального проекта «Современная школа» нацпроекта «Образование». В 2024 году за счёт средств федерального и регионального бюджетов планируется создать ещё семь центров «Точка роста» в сельских школах Псковской области.