Мастер-класс по развитию координационных способностей провели в ПсковГУ

18:43, 13 сентября 2023, ПАИ

Мастер-класс «Координационная лестница, как эффективное средство развития координационных способностей» провели преподаватели ПсковГУ. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

По словам организаторов, координационная лестница – это один из самых распространённых и эффективных тренажёров для тренировок спортсменов во многих видах спорта, а также это отличный тренажёр для оздоровительных занятий.

«Упражнения на лестнице тренируют как большие и быстрые мышцы, так и близко лежащие к костному аппарату, которые образуют каркас опорно-двигательного аппарата. Лестницу можно использовать как для разминки, так и для основной деятельности, а упражнения могут выполняться в групповой и индивидуальной работах, на «станции» круговой тренировки, в эстафетах, играх и прохождении полосы препятствий», – отметили преподаватели.

Мастер-класс прошёл в рамках работы службы семейного консультирования «Содействие», созданной в Псковском государственном университете при поддержке Министерства просвещения РФ в рамках федерального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование».

Как проходил мастер-класс, можно посмотреть в фоторепортаже ПАИ.