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Общество

Тёплую одежду и инструменты передали псковским бойцам в зону СВО

Гуманитарный груз передал 234-му полку Псковской дивизии исполнительный комитет Народного фронта Псковской области сегодня, 13 сентября. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе комитета.

«Сейчас бойцы находятся на самой передовой и особое внимание в своём списке для нас они указали на инструменты и тёплые вещи. Благодаря помощи жителей Псковской области удалось в первую очередь отправить всё необходимое», – отметили в комитете.

Так, жители Усвятского района собрали необходимую сумму для покупки бензопил, запасных цепей и масла. Локнянский район доставил в отделение Народного фронта коробку сгущёнки и десять маскировочных сетей. Также в полк отправились аптечки, сладости, балаклавы, рисунки и подарки от юных псковичей.

Кроме того, предприниматель из Великих Лук Роман Евдокимов, который занимается пошивом спецодежды, изготовил 100 тёплых флисовых курток для военнослужащих. «Если ребятам понравится, сделаем ещё!» – заверил бизнесмен. Вместе с одеждой он попросил передать псковским бойцам икону Георгия Победоносца из Псково-Печерского монастыря.

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