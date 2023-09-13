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Политика

Расследование «АиФ»: как новые европейские санкции коснутся псковичей

Европейская комиссия на днях выдала порцию новых запретов для граждан РФ. В списке того, что теперь нельзя ввозить из России в страны ЕС, оказались автомобили. «АиФ-Псков» отправился на границу с Эстонией и узнал, как там обстоят дела после новых запретов и много ли желающих проехать на личном автомобиле в соседнюю страну.

Фото: Виктор Маслов

Россиян теперь не пустят в Европу с шампунями, одеждой, косметикой, смартфонами и ещё рядом вещей. Но главное, что на той стороне границы грозятся конфисковать автомобиль, зарегистрированный в России.

Все подробности о новых запретах ЕС, касающихся жителей Псковской области, можно подробно изучить в статье «АИФ-Псков».  

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