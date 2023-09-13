Ремонт дороги в Пушкиногорском районе завершился

19:40, 13 сентября 2023, ПАИ

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Пушкиногорском районе завершен ремонт автомобильной дороги Новгородка – Пушкинские Горы. Об этом сообщил телеграм-канал «Официальный канал Псковской области».

Трасса ведет к Пушкинским Горам – одной из главных туристических точек региона.

Благодаря нацпроекту за два года удалось обновить трассу на всем протяжении - это более 24 км. В 2022 году привели к нормативу участок с 0 по 12 км, в этом году – с 12 по 24 км.

На объекте выполнена расчистка полосы отвода от кустарника и деревьев, восстановлена укрепленная часть обочин и виражей, обновлено дорожное полотно, пересечения, примыкания и съезды, отремонтированы водопропускные трубы, укреплены обочины, а также отремонтировано дорожное полотно на мосту через реку Великая.

В нормативное состояние приведены автобусные остановки, нанесена дорожная разметка.

Стоимость контракта – около 430 млн рублей, средства выделены из областного бюджета.