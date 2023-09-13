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Общество

Двое ранее судимых подростка похитили сладости на сумму около 4000 рублей

Двое ранее судимых подростка вновь совершили умышленное преступление корыстной направленности. Об этом ПАИ сообщили в прокуратуре города Пскова.

Приговором Псковского городского суда два девятнадцатилетних псковича признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенное группой лиц по предварительному сговору).

В ходе судебного разбирательства установлено, что ранее судимые молодые люди 09.06.2023 в период времени с 14 часов 23 минут по 14 часов 25 минут в помещении торгового зала магазина «Магнит», принадлежащего АО «Тандер», совершили хищение товарно-материальных ценностей в виде набора шоколадных конфет Мерси в количестве 19 штук общей стоимостью 3 667 рублей.

Подсудимые вину признали полностью, раскаялись в содеянном. Суд, с учетом позиции государственного обвинителя окончательно назначил наказание в виде лишения свободы обоим, с учетом ч. 5 ст. 69 УК РФ, на срок 2 года 8 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима и, с учетом положений ч. 4 ст. 74,  ст. 70 УК РФ, сроком на 1 год 6 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении соответственно.

Приговор суда в законную силу не вступил.

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