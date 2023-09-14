Бабье лето наступило на народному календарю

07:06, 14 сентября 2023, ПАИ

Семин день наступил по народному календарю сегодня, 14 сентября, сообщает calend.ru.

В этот день отмечается память Симеона Столпника, архимандрита Антиохийского. Он родился в середине IV века в Сирии, в семье бедных родителей. Однажды, придя в храм, юноша услышал пение и с тех пор обратился к христианству. Симеон начал усердно молиться Богу и просил указать ему, как жить дальше. В конце концов, он решил стать монахом, покинул родительский дом и поселился в ближайшей обители, а позже уединился в пустыне. Там он положил начало новому виду подвижничества — столпничеству. Построив столб в несколько метров высоты, он поселился прямо на нем и, тем самым, лишил себя возможности отдыхать и даже спать. Днем и ночью он стоял на столбе и молился Богу. К этому добавлялось строжайшее воздержание в пище и прочие лишения. Симеон Столпник дожил до ста лет и скончался во время молитвы.

Семин день на Руси называли началом бабьего лета. По погоде первого дня судили обо всей осени: если было ясно, то и вся осень должна была быть теплой. Если же видели, что на бабье лето луга опутаны паутиной, то ждали затяжную осень.

С бабьим летом начинались и работы. С раннего утра женщины и девушки мяли и трепали пеньку, мыли в воде лен да стелили его по лугам, чтобы отлежался. Вечером же садились за прясла. Девушки во время прядения замечали, как ложатся нити: если прямо, то муж попадется хороший, если неровно, то будет супруг негодным.

На бабье лето нередко устраивали гуляния с хороводами и песнями. Женихи выходили смотреть невест. В это время матушки пекли пироги, варили меды, накрывали столы, да звали в гости всех красных девушек с округи — а на них посмотреть парни сами сбегутся. С Семина дня начинались свадебные недели.

Для этого времени существовало много обрядов. Накануне вечером тушили любой огонь в избе, кроме лампадного, а как только занималась утренняя заря, зажигали новый — но не самостоятельно, а с помощью специально приглашенного знахаря. Он добывал огонь трением из сухого дерева, а молодая невестка или девица поджигала первым пламенем спицу.

Кроме того, в Семин день хоронили мух и тараканов. Этих насекомых считали причиной домашних неурядиц и бедности, поэтому старались от них избавиться. Из репы или моркови вырезали маленькие гробики, клали в них пойманных в избе мух и тараканов и закапывали в землю как можно дальше от дома. Считалось, что после таких «похорон» насекомые в дом уже не вернутся.

Существовало поверье, что в Семин день черт меряет воробьев своею меркою: сколько себе взять, а сколько выпустить. Для этого все воробьи слетались к нему, и ни в лесу, ни на улице их было не видно.