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Происшествия

Пскович вломился в квартиру и до смерти избил незнакомца

48-летнего жителя Пскова обвиняют в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшего по неосторожности смерть потерпевшего (часть 4 статьи 111 УК РФ), и применении насилия в отношении представителя власти (часть 1 статьи 318 УК РФ). Преступления произошли 30 августа. Об этом ПАИ сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по Псковской области.

Так, мужчина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, зашёл в первый попавшийся подъезд одного из многоквартирных домов на улице Ижорского батальона в Пскове. Там он выбил входную дверь на первом этаже, проник в жилище и нанёс ранее незнакомому 53-летнему хозяину множество ударов руками и ногами в голову.

После этого он дважды ударил приехавшего по сообщению о преступлении сотрудника полиции. Преступные действия нападавшего были пресечены.

Хозяина квартиры госпитализировали, однако, как отметили в управлении, несмотря на оказанную квалифицированную медицинскую помощь, мужчина скончался от полученной травмы. 

Псковичу предъявили обвинение. По ходатайству следствия суд избрал меру пресечения в виде домашнего ареста.

В СК заверили, что в данный момент проводятся следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

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