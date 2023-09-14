Две выставки открыл Пушкинский заповедник в библиотеках Белоруссии

09:06, 14 сентября 2023, ПАИ

Две выставки из своего собрания открыл Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» в библиотеках Белоруссии. Об этом ПАИ сообщили в учреждении.

Там отметили, что это стало своего рода подарком читающим жителям страны сразу к двум праздникам: Дню библиотек в Белоруссии (отмечается 15 сентября) и Дню народного единства (17 сентября). Делегация из «Михайловского» во главе с директором учреждения Георгием Василевичем 12 и 13 сентября посетила Оршу и Могилёв – города, которые входили в маршрут Пушкина по пути его следования из Одессы в Михайловское, в так называемую северную ссылку в псковское родовое имение в августе 1824 года.

В Орше, в Городской детской библиотеке имени В. С. Короткевича музейщики смонтировали экспозицию из работ Игоря Шаймарданова «Красовались лубочные картинки…» – лёгкий и слегка ироничный рассказ о жизни и творчестве Пушкина, выполненный в стилистике русского лубка. А посетителям детской библиотеки имени Пушкина в Могилёве заповедник «Михайловское» представил выставку иллюстраций Игоря Шаймарданова к пушкинским «Повестям покойного Ивана Петровича Белкина».

Кроме того, в дар оршанской Центральной библиотеке имени Пушкина и её могилёвскому филиалу, работающему для юных читателей, были переданы книги: как собственные издания музея-заповедника «Михайловское», так и продукция издательств «Ломоносов» и «Красный пароход», более ста названий в каждом комплекте. «Научно-познавательную, художественную, искусствоведческую, детскую литературу, разнообразные пушкинские издания наши белорусские коллеги приняли с сердечной благодарностью, – отметили в музее, – потому что приобрести книги, увидевшие свет в другом государстве, им чрезвычайно сложно».

В учреждении также подчеркнули, что ещё одно важное событие этих двух дней – выступление директора Пушкинского Заповедника Георгия Василевича перед белорусской молодёжью: учащимися педагогического колледжа и школьниками из Орши. Встреча состоялась в преддверии государственного праздника Белоруссии – Дня народного единства, и разговор на ней шёл о России и Пушкине, о музее-заповеднике «Михайловское» и его первом послевоенном директоре С. С. Гейченко.

Напомним, что Государственный музей-заповедник А. С. Пушкина «Михайловское» уже несколько десятилетий активно сотрудничает с учреждениями культуры и образования в Белоруссии, с коллегами из литературных, исторических и художественных музеев и галерей и библиотек Минска, Витебска, Полоцка и других городов.