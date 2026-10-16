Большой этнографический диктант пройдёт с 3 по 12 ноября

12:28, 16 октября 2026, ПАИ

XI Международная просветительская акция «Большой этнографический диктант» пройдёт с 3 по 12 ноября. Участникам предложат проверить знания о народах России, их истории, культуре, традициях и языках.

Присоединиться к акции смогут жители России и других стран. Диктант традиционно проводится в очном и онлайн-форматах. Уже традиционно часть вопросов будут содержать региональное измерение.

Для участия дистанционно необходимо в дни проведения акции зайти на официальный сайт проекта мирэтно.рф, заполнить регистрационную форму и ответить на вопросы теста. После завершения задания участник сможет получить электронный сертификат с результатом.

Очные площадки будут организованы в регионах России, в том числе в Псковской области.

«Большой этнографический диктант» проводится ежегодно и направлен на укрепление общероссийской гражданской идентичности, популяризацию этнографических знаний и сохранение культурного многообразия народов России. Актуальные условия участия и перечень площадок рекомендуется уточнять на официальном сайте акции – мирэтно.рф.