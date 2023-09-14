ФК «Луки-Энергия» прошёл в 1/32 финала Кубка России

10:43, 14 сентября 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» обыграл петербургское «Динамо» и прошёл в 1/32 финала Кубка России. Матч прошёл в Великих Луках на стадионе «Экспресс». Об этом сообщается в группе великолукского клуба в соцсети «ВКонтакте».

Основное время матча закончилось нулевой ничьёй. Команды отправились бить серию пенальти.

В серии оба клуба имели шансы пройти дальше, но вратари сохраняли интригу. В итоге обе команды пробили по семь пенальти, а «Луки-Энергия» выиграли со счётом 5:4.

В следующем раунде великолучанам достанется соперник из первой лиги России по футболу. Матч пройдёт в Великих Луках.

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