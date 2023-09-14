50-летнего похитителя велосипеда поймали в Бежаницах

13:11, 14 сентября 2023, ПАИ

Кражу велосипеда из подъезда многоквартирного дома раскрыли сотрудники МО МВД России «Бежаницкий». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В полицию обратился 39-летний местный житель и сообщил, что кто-то похитил велосипед из подъезда его дома на улице Комсомольской. В ходе проведённых оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили личность подозреваемого: им оказался 50-летний мужчина. В ходе обыска у него изъяли украденный велосипед.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ (кража).