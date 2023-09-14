Проблема поставки льготных лекарств будет закрыта в ближайшее время – Марина Гаращенко

13:14, 14 сентября 2023, ПАИ

Председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко доложила губернатору Михаилу Ведерникову о том, каким образом решается проблема с задержкой поставок льготных лекарств. Этой теме была посвящена встреча главы облздрава и губернатора, сообщает корреспондент ПАИ.

«В последнее время мне в социальные сети поступает огромное количество обращений, связанных с проблемой обеспечиванием льготными лекарствами. Расскажите, какие меры в настоящий момент предпринимаются для того, чтобы людей этими лекарствами обеспечить?» – спросил Михаил Ведерников.

«Мы очень внимательно относимся к работе с обращениями граждан, мы отдельно ведём сейчас мониторинг, понимая, что как раз в последние три месяца идёт такое массивное количество обращений. Их число увеличилось практически в 1,5 раза по отношению к началу лета», – сообщила Марина Гаращенко.

В Псковской область 50 132 человека относится к категориям, имеющим право на льготное лекарственное обеспечение, из них 18 000 – на федеральную льготу, напомнила глава ведомства.

«На сегодняшний день заключён и освоен 681 контракт по лекарственным препаратам, и поставка осуществлена. Причём все эти препараты уже находятся у пациентов. Я в предыдущий раз докладывала, когда мы получили дополнительное финансирование, что были аукционные мероприятия, были определённые вопросы по состоявшимся аукционам и, в том числе, по поставкам. Мы сейчас активно работаем с поставщиками. Потому что в этом отношении есть определённая пробуксовка со стороны поставщиков – они задерживают препараты. Мы ведём претензионную работу», – доложила Марина Гаращенко.

По её словам, теперь все торги будут централизованы. «Проблема, как таковая, уже исчерпана. Сегодня у нас остаётся в аукционах 144 контракта. Мы полагаем, что за период сентябрь – октябрь погасим всю потребность», – отметила она.

Губернатор Михаил Ведерников потребовал перестроить систему таким образом, чтобы подобных ситуаций не возникало. «Для некоторых категорий – это жизненно важные препараты», – подчеркнул он.

Глава региона отметил, что необходимо разыгрывать контракты на поставку лекарств на будущий год заранее во избежание разрывов в поставках. «Есть лекарства, которые людям нужно пить постоянно, и если у вас задержки на месяц, то этот месяц человеку приходится самостоятельно эти лекарства искать и покупать. Все обращения, которые поступили, которые я вам переадресовал – в оперативном порядке обеспечить людей необходимыми лекарствами. Я жду от вас до конца недели предложения, проработанные с финансовым блоком, что нужно делать дополнительно, чтобы у нас не было этих сбоев. Это недопустимо», – дал глава поручение руководителю комитета по здравоохранению.