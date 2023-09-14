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Общество

Порядка 40 деревень будет обслуживать новый ФАП в Печорском районе

37 населенных пунктов будет обслуживать новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Крупп Печорского района. Об этом ПАИ сообщили в комитете по здравоохранению Псковской области.

Фото здесь и далее: комитет по здравоохранению Псковской области

В ФАП набран необходимый персонал: фельдшер и медсестра. Медицинскую помощь здесь смогут получить более 1 300 жителей из 37 населённых пунктов.

Медработники ФАПа будут оказывать основную первичную медицинскую помощь населению, включая неотложную медпомощь, проведение профилактических осмотров и консультаций. В рамках профилактики сезонных заболеваний здесь можно будет сделать прививку от гриппа. Также в ФАПе будут реализовываться лекарственные препараты, также возможна доставка лекарств под заказ.

«Новый фельдшерско-акушерский пункт в деревне Крупп будет играть важную роль в оказании медицинской помощи населению и повышении качества здравоохранения в районе», – отметили в комитете.

Отметим, что ФАП возведен по программе «Модернизация первичного звена здравоохранения» нацпроекта «Здравоохранение». Всего в 2023 году в Псковской области будет открыто более 34 ФАПов. Все они уже построены, идет работа по благоустройству и получению лицензий. 43 ФАПа построены ранее, в 2021-2022 гг., и работают.

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