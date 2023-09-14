Пять лет условно получил мститель из Дновского района

17:10, 14 сентября 2023, ПАИ

Пять лет условно получил 35-летний мститель из Дновского района за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.



Весной 2022 года подсудимый за похищенные со стены его магазина камеры наружного видеонаблюдения решил разобраться со злоумышленником и нанес вооруженному ножом сопернику несколько ударов деревянной битой. Похититель камер получил закрытый многофрагментарный перелом левой большеберцовой кости и левой малоберцовой кости.



Суд назначил мстителю 5 лет условно с испытательным сроком 4 года, в течение которого он обязан не менять постоянного места жительства без уведомления.