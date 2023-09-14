Женщина обокрала знакомого с помощью его телефона в Пскове

20:05, 14 сентября 2023, ПАИ

Первым заместителем прокурора города Пскова утверждено обвинительное заключение в отношении местной жительницы, укравшей телефон и денежные средства своего знакомого. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В июне 2023 года в ходе совместного отдыха в компании знакомых гражданка Ж. попросила у К. воспользоваться принадлежащим ему мобильным телефоном.

К., не подозревая о преступных намерениях Ж., передал ей мобильный телефон. Она позвонила с него, после чего решила забрать себе с целью перевода денежных средств, так как знала, что к телефону подключена услуга «Мобильный банк».

Выйдя на улицу, Ж. перевела на свой счёт 15 000 рублей, принадлежащие К., и скрылась с места происшествия.

На следующий день к ней домой приехали сотрудники полиции, которым она добровольно сообщила о совершённых преступлениях и выдала похищенное.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.