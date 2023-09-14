Субсидирование авиаперевозок из бюджета Псковской области в 2024 году может составить 170 млн рублей

20:15, 14 сентября 2023, ПАИ

Объём субсидирования авиаперевозок из бюджета Псковской области в 2024 году может составить 160–170 млн рублей, сообщил губернатор Михаил Ведерников в интервью ТАСС.

«Средства в областном бюджете на субсидирование авиаперевозок мы закладываем и из года в год увеличиваем. На следующий год, наверное, будет порядка 160–170 млн рублей», – сказал глава региона.

Он также напомнил, что как только пассажиропоток через аэропорт Пскова превысит 250 тысяч человек, Псковская область совместно с совладельцем аэропорта приступит к строительству нового пассажирского терминала.

«При хорошем стечении обстоятельств – два года», – назвал перспективные сроки начала строительства Михаил Ведерников. Кроме того, проект реконструкции площади перед аэропортом уже прошёл госэкспертизу, стоимость проекта составляет 300 млн рублей.

Ранее псковский губернатор обсудил со своим заместителем Нинель Салагаевой перспективы расширения маршрутной сетки и открытия рейсов в Махачкалу и Мурманск.

Отметим, что с 2018 по 2022 год пассажиропоток в Псковском аэропорту увеличился в 20 раз. В этом году планируется преодолеть планку в 150 тысяч пассажиров.