Пассажиропоток аэропорта Пскова планируют увеличить до 150 000 человек

11:19, 01 июня 2023, ПАИ

Пассажиропоток аэропорта Пскова планируют увеличить до 150 тысяч человек. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая 1 июня на 22-й сессии Псковского областного Собрания с отчётом о деятельности правительства региона за 2022 год, передаёт корреспондент ПАИ.

Глава региона напомнил, что в отчёте по итогам 2018 года особое внимание было уделено решению проблемы транспортной доступности. «Тогда мы возобновили авиасообщение, запустили первые «Ласточки», – это проекты, которыми сегодня активно пользуется большинство жителей Псковской области и наши многочисленные гости и туристы», - рассказал глава региона.

Он также отметил, что были скептики, которые не верили в успешное создание современной и удобной транспортной системы в регионе, но в настоящее время активно идёт развитие различных направлений. Так, за весь 2018 год Псковский аэропорт принял шесть тысяч пассажиров. В прошлом году – уже 120 тысяч, с начала текущего года их число составляет более 50 тысяч, а планируется преодолеть планку в 150 тысяч пассажиров.

«Такую динамику развития отметил даже президент России на нашей рабочей встрече», - подчеркнул Михаил Ведерников.