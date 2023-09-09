Авиарейсы из Пскова в Махачкалу планируют запустить со следующего года

23:40, 08 сентября 2023, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в ходе рабочей встречи с заместителем губернатора Нинель Салагаевой обсудил зимнее расписание авиарейсов и планы на следующий год. Об этом глава региона сообщил в своём Telegram-канале.

Нинель Салагаева отметила, что в проект бюджета на 2024 год планируется заложить расходы на субсидирование авиарейса Псков – Махачкала. «Все очень просят. Аэропорт тоже говорит, что это востребованное направление. В проекте у нас пока есть, с авиакомпаниями будем прорабатывать этот вопрос», – подчеркнула замгубернатора.

Если всё сложится, то самолёт по новому маршруту будет летать с 1 апреля по 30 сентября.

Губернатор также добавил, что со следующего года возможен запуск авиарейсов и в других южных направлениях. «Мы в бюджет следующего года Анапу и Симферополь закладываем, если будет возможность летать, статья расходов будет защищена, если нет – будет резерв на другие какие-то маршруты», – сказал Михаил Ведерников.

При этом Нинель Салагаева отметила, что авиарейсы в Анапу и Симферополь, если их запустят, будут осуществляться на коммерческой основе. «Может быть, в мае и сентябре мы их посубсидируем, а так всё-таки планируем, что это будут коммерческие рейсы», – подытожила замгубернатора.