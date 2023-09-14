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Экономика

Михаил Ведерников прокомментировал перспективы авиарейса Псков – Минск

Перспективы авиарейса Псков – Минск на 2024 год и его субсидирования прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью ТАСС.

Последний в этом сезоне авиарейс Псков – Минск запланирован на 28 октября

«По действующему российскому законодательству международные рейсы не субсидируются. Если пересмотреть законодательство, тогда это будет субсидия Минтранса РФ. Или другой вариант – предусмотреть такую опцию в бюджете Союзного государства. По поручению Вячеслава Володина [председателя Парламентского Собрания Союза Белоруссии и России. – ПАИ] мы входим в рабочую группу и готовим на сегодняшний день предложения со своей стороны. Проблема здесь в следующем: из Пскова пассажиры летят неплохо, из Белоруссии – немножко похуже, потому что с учётом сборов минского аэропорта от них билет стоит дороже. Я уже попросил белорусских коллег, чтобы они приняли решение хотя бы минимизировать эти сборы. Это первое. Ну а второе – маршруты нужно «раскатывать» в сезон. Мы же запустили его тогда, когда получилось договориться: без анонса, без достаточной глубины продажи билетов, в конце летнего сезона, когда все уже отдохнули», – рассказал Михаил Ведерников.

«До первого августа один парный рейс нам обходился в 450 тысяч рублей. Сейчас два рейса на Минск нам обходятся в 2,8 млн рублей в неделю. Мы как сезонный этот маршрут в этом году «докатаем», но было бы абсолютно справедливо, если бы была и федеральная субсидия. При поддержке из Москвы мы могли бы сделать этот маршрут круглогодичным. Пока же мы до конца октября отлетаем, а дальше определим, с какого числа какого месяца полетим уже в следующем году. И, соответственно, договоримся о предпродаже билетов на летний сезон 2024 года», – отметил он.

«Я в этот маршрут верю, он должен «раскататься», потому что в Минске достаточно интересный хаб и есть множество направлений, куда можно улететь через Минск. И в Минске есть что посмотреть», – подчеркнул глава региона.

Авиарейс Псков – Минск выполняется два раза в неделю: по средам и субботам. Последний в этом сезоне полёт состоится 28 октября.

Отметим, новые прямые регулярные рейсы Минск – Псков – Минск компания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запустила 19 июля. О том, что псковичи могут добраться на самолёте через Минск до четырёх городов в других странах (Батуми и Тбилиси в Грузии, Баку в Азербайджане и Стамбула в Турции), объявили на круглом столе в медиацентре ПАИ в августе.

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