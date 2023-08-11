Псковичи могут долететь из Пскова в Батуми

18:09, 11 августа 2023, ПАИ

Псковичи могут добраться на самолёте через Минск до четырёх городов в других странах – это Батуми и Тбилиси в Грузии, Баку в Азербайджане и Стамбул в Турции. Об этом сообщила менеджер отдела организации международных продаж ООО «Северный ветер» Виктория Чатулова на круглом столе в медиацентре ПАИ.

Она напомнила, что 19 июля состоялся запуск авиарейса Минск – Псков – Минск. «Можно считать Минск такими воротами, потому что оттуда можно долететь дальше. У нас есть сквозные авиатарифы с авиакомпанией «Белавия», то есть всё будет в одном билете. Псковичи могут пролететь из Пскова в Минск и дальше в Тбилиси, Батуми, Баку и Стамбул. На данный момент в четыре эти города можно купить билеты одним сквозным тарифом», – отметила Виктория Чатулова.

По её словам, крайние участки осуществляет авиакомпания «Северный ветер», а внутренние «Белавия». «У нас с ними заключено такое соглашение. Единственный момент, что эти билеты нельзя купить у нас на сайте, но вы можете их купить в билетных кассах», – подчеркнула гостья медиацентра.

Она добавила, что для компании «Северный ветер» запуск авиарейса Псков – Минск очень значимое событие. «На самом деле Минск для нас не новое направление, у нас уже есть рейсы, которые летают с весны – это Пермь – Минск и Нижний Новгород – Минск. Но мы для Пскова сделаем всё возможное, чтобы поддерживать данный рейс», – отметила Виктория Чатулова.

Она также выразила отдельные слова благодарности губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову, который поддержал запуск авиарейса. «У нас есть минимальный тариф старт от 3 275 рублей на данный момент, но также есть и потолок этого тарифа – пять тысяч рублей. То есть ни один билет не может стоить дороже, чем пять тысяч рублей. Считаю, что это достаточно приемлемая цена. Причём, раз это субсидия, в неё всегда входит ручная кладь и багаж. Потому что в целом у авиакомпаний есть три тарифа: просто ручная кладь, ручная кладь с багажом и есть премиальный тариф», – заключила гостья медиацентра.

Напомним, что 19 июля компания Nordwind Airlines совместно с авиакомпанией «Икар» запустила новые прямые регулярные рейсы Минск – Псков – Минск. Ревизии о тайне белорусских замков можно прочитать здесь и здесь.