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Политика

Михаил Ведерников: Процесс обновления кадров неизбежен

Перспективы кадровых перестановок и назначений в правительстве региона прокомментировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью ТАСС.

«Что касается переназначений, никаких серьезных изменений не будет. Считаю, что у нас работает достаточно профессиональная команда. Но естественный процесс обновления кадров неизбежен», – заявил он.

Михаил Ведерников назвал неизбежным естественный процесс обновления кадров. Фото ПАИ

Михаил Ведерников  напомнил о ранее анонсированном создании отдельного комитета по молодежной политике, который начнет работу с 1 ноября.

«Он заменит действующее управление молодежной политики и общественных проектов. Такой орган исполнительной власти станет еще одним шагом в развитии сферы работы с молодежью и еще больше поднимет статус этого направления. Молодежь в Псковской области активно участвует в жизни региона, в федеральных конкурсах, привлекает средства на реализацию своих проектов и идей. Только за этот год на молодежные проекты привлечено более 14 млн рублей. Уже с 1 ноября новый комитет начнет свою работу», – сообщил глава региона.

В настоящий момент управление общественных проектов и молодежных проектов правительства Псковской области возглавляет Кристина Лунёва.

 

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