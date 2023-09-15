Кража из дачного дома раскрыта в Куньинском районе

13:12, 15 сентября 2023, ПАИ

Полиция раскрыла кражу из дачного дома в деревне Плюхново Куньинского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

62-летний владелец дачи сообщил, что неизвестный похитил у него электроинструменты – циркулярную пилу, электрорубанок, бензопилу, электропилу и торцовочную пилу.

Полиция установила, что в краже замешан 32-летний житель Куньи, который уже был судим за аналогичные преступления.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ (кража).