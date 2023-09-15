Великолучанки лишились аккаунта госуслуг из-за мошенников

11:54, 15 сентября 2023, ПАИ

Великолучанки стали жертвами мошенников. 49- и 39-летняя жительницы Великих Лук обратились в полицию 13 сентября. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на территориальный отдел МВД России.

Женщины получили звонок от якобы сотрудников оператора мобильной связи, которые сообщили, что если не продлить договор через портал госуслуг, то их сим-карты будут заблокированы. Для продления договоров у потерпевших попросили озвучить коды из сообщения от «Госуслуг», что те и сделали. Таким образом великолучанки предоставили злоумышленникам доступ к своим аккаунтам.

По данным фактам возбуждены уголовные дела.