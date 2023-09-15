Андрей Турчак: Более 24 млн избирателей на выборах отдали свои голоса в пользу «Единой России»

19:35, 15 сентября 2023, ПАИ

Партия «Единая Россия» получила 78 % мандатов на всех уровнях выборов. Кандидаты от партии заняли 24,5 тысячи депутатских мест – за них проголосовало более 24 миллионов избирателей, сообщает сайт er.ru.

В рамках прошедших выборов состоялось 4,2 тысячи избирательных кампаний, на которых замещалось около 32 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей. «Единая Россия» одержала безоговорочную убедительную победу, отметил секретарь генсовета партии Андрей Турчак на совместном заседании бюро Высшего совета и Президиума Генерального совета «Единой России» по итогам единого дня голосования.

«На прямых выборах высших должностных лиц в 19 регионах и довыборах депутатов Госдумы победили кандидаты от «Единой России». Все они одержали уверенные победы с серьёзным отрывом в этой избирательной гонке. Среди наших кандидатов более 85 % голосов получили губернатор Кемеровской области – Кузбасса Сергей Цивилёв, губернатор Псковской области Михаил Ведерников и врио губернатора Смоленской области Василий Анохин», – сообщил Андрей Турчак.

В четырёх регионах – Карачаево-Черкесской Республике, Республике Крым, Красноярском крае и Липецкой области – состоялись довыборы депутатов Госдумы в одномандатных округах. «Везде победа за «Единой Россией». Депутатами избраны Солтан Узденов, Юрий Нестеренко, Сергей Ерёмин и Дмитрий Аверов», – подчеркнул секретарь генсовета.

В 20 регионах прошли выборы в законодательные собрания, на которых «Единая Россия» получила 81 % мандатов. Самую высокую поддержку на выборах в заксобрание партии оказали жители Запорожской области, где её результат составил 83 %.

На выборах в гордумы «Единая Россия» взяла 394 мандата, или 78 %, также получив квалифицированное большинство.

Продолжается подведение итогов на выборах в органы местного самоуправления.

«На сегодняшний день мы можем говорить о получении более 23 из 30 тысяч разыгрываемых мандатов. Это тоже без малого 78 %», – отметил Андрей Турчак.

Он подчеркнул, что на основных выборах в заксобрания и гордумы «Единая Россия» значительно улучшила результат 2018 года.

В Иркутской области на выборах в заксобрание партия получила 54,6 % по списку – с учётом одномандатных округов взяла 35 из 45 мандатов.

«В 2018 году у нас было 27,8 % за список и в общей сложности 17 мандатов из 45, то есть не было большинства. Сейчас большинство есть – это две трети, и мы может принимать в Иркутской области любые решения на уровне регионального парламента», – сказал Андрей Турчак.

В Забайкальском крае на выборах в заксобрание у партии почти 57 % по списку с учётом одномандатных округов 42 из 50 мандатов. По итогам ЕДГ-2018 было 28 % за список и в общей сложности 21 мандат.

Большую работу провела партия в Хабаровском крае. «Перезагрузили» работу краевого отделения, обновили и омолодили команду. Все последние выборы партия забирает большинство. Это позволило вернуть доверие избирателей. На выборах мэра Хабаровска наш кандидат, действующий глава города Сергей Кравчук одержал уверенную победу, получив 45,4 % голосов. Из более тысячи замещаемых в крае мандатов, а там была большая муниципальная кампания, у нас более 43 %», – рассказал секретарь генсовета.

В Ульяновской области партия получила 50 % по спискам и 16 из 18 мандатов в округах на выборах в заксобрание. В Хакасии партия получила 68 % мандатов в Верховном Совете. В горсовете Абакана существенно улучшила результат, получив 22 из 29 мандатов.

Также Андрей Турчак отметил примеры успешной работы «Единой России» над ошибками в Красноярском крае и Якутии, Архангельской и Смоленской областях. В этих регионах победа за партией.

Квалифицированное большинство у «Единой России» и в новых регионах.

«По числу выигранных мандатов в Донбассе лидирует ДНР. В ЛНР результат также при крайне высокой поддержке кандидатов. В Запорожской области – более 83 % [в заксобрание региона. – Прим.]. Впереди большая работа. На следующей неделе пройдут конференции, мы будем рекомендовать руководителей фракций, председателей заксобраний, кандидатов в сенаторы», – отметил руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В сравнении с 2018 годом «Единая Россия» увеличила ядро поддержки на миллион избирателей.

«За партию проголосовало более 24 миллионов избирателей. Участие в выборах в 86 регионах приняло более 67 миллионов человек», – сообщил замсекретаря генсовета Сергей Перминов.

Обновление депутатского корпуса «Единой России» в результате ЕДГ составит 57 %. Всего на выборах от партии победили восемь тысяч женщин, активисты «Молодой гвардии Единой России» (МГЕР) и победители кадрового проекта «ПолитСтарта», 106 участников СВО.

«В ДНР от «Единой России» победили Артём Жога и Константин Кузмин. Командиры, которые не нуждаются в отдельном представлении. Депутатом Херсонской областной Думы был избран замкомандира казачьей бригады «Дон» Андрей Сабинов. В Башкирии депутатом Госсобрания избран настоящий герой, ветеран СВО Артур Галеев», – сообщил Андрей Турчак.

В заключение он отметил, что результаты прошедшей кампании стали заделом на будущий год, когда состоятся выборы президента.

«Партия к ним готова», – сказал Андрей Турчак.