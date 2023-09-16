«Ночь выборов – 2023»: итоги в цифрах

18:52, 16 сентября 2023, ПАИ

Главное политическое событие года в Псковской области «Ночь выборов – 2023» прошло 10 сентября на площадках госмедиахолдинга. Всего в гастрополитическом шоу приняло участие более 82 гостей, среди которых были пять федеральных экспертов, региональные спикеры, четыре кандидата в губернаторы, главы муниципалитетов региона, политтехнологи и, конечно, журналисты.

В течение 157 минут в прямом эфире на телеканале «Первый Псковский» вспоминали яркие моменты и перипетии избирательной кампании, а также подводили итоги выборов.

Не обошлось и без политической лотереи: экспертам предлагалось расставить в бланке итоговые проценты напротив фамилий кандидатов, а после этого отпустить листовки в ящик для бюллетеней. 50 участников и три счастливчика-победителя, которые получили в подарок фирменный мерч от организаторов шоу.

Для того чтобы шоу воплотилось в реальность, а зрители смогли увидеть его на телеканале «Первый Псковский», в Псковском агентстве информации, «Псковской правде» и других изданиях, в течение почти трёх часов мероприятие освещали порядка 40 журналистов и более 60 организаторов, которые встречали гостей, вели прямую трансляцию, делали яркие фотографии и писали экспертные новости.

Специально для проведения шоу на площадке госмедиахолдинга был установлен кейтеринг. Именно в нём 42 гостя смогли принять участие в приготовлении электорального торта основателя известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша» Михаила Пасько. Само народное угощение, безусловно, поделили на части в соответствии с соотношением голосов, набранных претендентами на пост губернатора. Крем, коржи, ягоды, угощение – всё это украсило электоральный торт весом 25,5 килограмма, созданный руками экспертов.

Гости шоу смогли не только приложить руку к приготовлению угощения, но и попробовать настоящих бургундских улиток. Специально для проведения «Ночи выборов – 2023» основатель улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») Алексей Корочкин из Невельского района приехал в Псков, чтобы презентовать новый соус по-губернаторски и вручить подарки тем кандидатам, которые не смогли пройти 10-процентный порог на выборах. Всего на площадке смогли приготовить 500 бургундских улиток, которые поразили даже тех, кто уже пробовал изысканное блюдо.

Мероприятие получилось по-настоящему масштабным: на площадках СМИ Псковской области было выпущено порядка 350 публикаций, в социальных сетях было опубликовано порядка 150 постов, а фотографы Псковского агентства информации и «Псковской правды» сделали порядка 500 качественных фотографий.

Кроме того, на площадке творил настоящее искусство и барбер Ярослав Райнюков. За 90 секунд ему удалось лишить бороды политолога Илью Стрелкова, поспорившего с кандидатом в губернаторы от КПРФ Петром Алексеенко, который смог спасти свои усы.

Со всеми новостями главного политического шоу «Ночь выборов – 2023» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ. Также на нашем сайте можно посмотреть фоторепортажи «Ночь выборов – 2023». Как это было – глазами Андрея Кокшарова» и «Ночь выборов – 2023». Как это было – глазами Андрея Степанова». Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.