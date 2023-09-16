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Политика

«Ночь выборов – 2023»: итоги в цифрах

Главное политическое событие года в Псковской области «Ночь выборов – 2023» состоялось в здании госмедиахолдинга Псковской области 10 сентября. Инфографика здесь и далее: Кирилл Гавриленко

Главное политическое событие года в Псковской области «Ночь выборов – 2023» прошло 10 сентября на площадках госмедиахолдинга. Всего в гастрополитическом шоу приняло участие более 82 гостей, среди которых были пять федеральных экспертов, региональные спикеры, четыре кандидата в губернаторы, главы муниципалитетов региона, политтехнологи и, конечно, журналисты.

«Ночь выборов – 2023» пользовалась большой популярностью

К обсуждению избирательной кампании в Псковской области подключились федеральные эксперты

Эксперты активно обсуждали яркие моменты и перипетии избирательной кампании 2023 года

Все кандидаты в губернаторы Псковской области приняли участие в «Ночи выборов – 2023»

Михаил Ведерников победил на выборах губернатора Псковской области. Его кандидатуру поддержали 86,3 % избирателей – 167 250 человек

В течение 157 минут в прямом эфире на телеканале «Первый Псковский» вспоминали яркие моменты и перипетии избирательной кампании, а также подводили итоги выборов.

Прямой эфир «Ночи выборов – 2023» был доступен на телеканале «Первый Псковский», а также на сайте и в социальных сетях Псковского агентства информации

Не обошлось и без политической лотереи: экспертам предлагалось расставить в бланке итоговые проценты напротив фамилий кандидатов, а после этого отпустить листовки в ящик для бюллетеней. 50 участников и три счастливчика-победителя, которые получили в подарок фирменный мерч от организаторов шоу.

Результаты лотереи огласил председатель избирательной комиссии Псковской области Игорь Сопов

Для того чтобы шоу воплотилось в реальность, а зрители смогли увидеть его на телеканале «Первый Псковский», в Псковском агентстве информации, «Псковской правде» и других изданиях, в течение почти трёх часов мероприятие освещали порядка 40 журналистов и более 60 организаторов, которые встречали гостей, вели прямую трансляцию, делали яркие фотографии и писали экспертные новости.

На «Ночи выборов – 2023» работало большое количество журналистов

Специально для проведения шоу на площадке госмедиахолдинга был установлен кейтеринг. Именно в нём 42 гостя смогли принять участие в приготовлении электорального торта основателя известной в Пскове сети кафе и кондитерских «Миша» Михаила Пасько. Само народное угощение, безусловно, поделили на части в соответствии с соотношением голосов, набранных претендентами на пост губернатора. Крем, коржи, ягоды, угощение – всё это украсило электоральный торт весом 25,5 килограмма, созданный руками экспертов.

Почему именно торт? Круг, бисквит – это солнце, символ жизни. Красная ягода, ольгинская ягода, местного фермера

Гости «Ночи выборов – 2023» продемонстрировали не только экспертные знания в политике, но и мастерство в кулинарии

Гости шоу смогли не только приложить руку к приготовлению угощения, но и попробовать настоящих бургундских улиток. Специально для проведения «Ночи выборов – 2023» основатель улиточной фермы Escargot D’Or («Золотая улитка») Алексей Корочкин из Невельского района приехал в Псков, чтобы презентовать новый соус по-губернаторски и вручить подарки тем кандидатам, которые не смогли пройти 10-процентный порог на выборах. Всего на площадке смогли приготовить 500 бургундских улиток, которые поразили даже тех, кто уже пробовал изысканное блюдо.

Считается, что улитки – символ медленности, но псковские улитки двигаются по России очень быстро. Из невельской деревни они за три года дошли уже практически до Петропавловска-Камчатского и продолжают двигаться дальше

Мероприятие получилось по-настоящему масштабным: на площадках СМИ Псковской области было выпущено порядка 350 публикаций, в социальных сетях было опубликовано порядка 150 постов, а фотографы Псковского агентства информации и «Псковской правды» сделали порядка 500 качественных фотографий.

Гости «Ночи выборов – 2023» активно публиковали посты в соцсетях с мероприятия

Инфоповодов на «Ночи выборов – 2023» было много. Журналисты оперативно освещали событие

Кроме того, на площадке творил настоящее искусство и барбер Ярослав Райнюков. За 90 секунд ему удалось лишить бороды политолога Илью Стрелкова, поспорившего с кандидатом в губернаторы от КПРФ Петром Алексеенко, который смог спасти свои усы.

Неожиданно заключённое пари на «Ночи выборов – 2023» разнообразило и без того насыщенную программу мероприятия

Со всеми новостями главного политического шоу «Ночь выборов – 2023» можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ. Также на нашем сайте можно посмотреть фоторепортажи «Ночь выборов – 2023». Как это было – глазами Андрея Кокшарова» и «Ночь выборов – 2023». Как это было – глазами Андрея Степанова». Официальный хештег мероприятия – #НочьвыборовПсков.

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