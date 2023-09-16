Скончался экс-губернатор Херсонской области

15:33, 17 сентября 2023, ПАИ

Геннадий Лагута, занимавший до июля 2022 года должность главы подконтрольной Киеву части Херсонской области, умер. Об этом сообщил назначенный властями Украины нынешний глава военной администрации Александр Прокудин, пишет ТАСС.

«Ушел из жизни бывший глава Херсонской облгосадминистрации Геннадий Лагута», - написал Прокудин в своем телеграм-канале.

В то же время издание «Страна» сообщило, что это было самоубийство. По его данным, многие возлагали на бывшего чиновника ответственность за то, что часть Херсонской области перешла под контроль российских войск.

Официально подобных обвинений Лагуте не предъявлялось, но в феврале Служба безопасности Украины обвинила его в мошенничестве и подделке документов. Сообщалось, что это было связано с присвоением полученного для служебных нужд автомобиля.