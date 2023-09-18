Дизель в Москве подорожал до 62,13 рубля за литр

23:21, 18 сентября 2023, ПАИ

Средняя розничная цена дизельного топлива на заправках Москвы продолжила рост и за неделю с 11 по 18 сентября увеличилась на 47 копеек, до 62,13 рубля за литр, следует из данных Московской топливной ассоциации (МТА). Неделей ранее дизтопливо прибавило в цене 51 копейку. Об этом сообщило РИА Новости.

Средняя стоимость бензина АИ-92 на отчётной неделе увеличилась на 20 копеек, до 50,76 рубля за литр. Марка АИ-95 подорожала на 23 копейки, до 56,3 рубля. А бензин АИ-100 вырос в цене на 41 копейку, до 69,24 рубля за литр.

Стоимость дизельного топлива выросла на всех заправках. Сильнее всего оно подорожало на заправках «Тебойла» и «Нефтьмагистрали» – на 1,6 и на 2 рубля соответственно.

В России принят закон о корректировке топливного демпфера – механизма, созданного для сдерживания цен на топливо. Документ корректирует демпфирующий механизм таким образом, что на 50 % сокращает выплаты по демпферу с 1 сентября этого года до 31 декабря 2026 года как за бензин, так и за дизельное топливо, пояснял замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.