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Экономика

Витебские фермеры примут участие в традиционной псковской ярмарке

Фермеров из Витебской области планируют пригласить на Псковскую областную сельскохозяйственную ярмарку. Об этом сообщила заместитель губернатора Нинель Салагаева на совещании с главой региона Михаилом Ведерниковым. Видео со встречи губернатор разместил в своём телеграм-канале.

Фото: скриншот из видео, размещённого в телеграм-канале Михаила Ведерникова

«Ежегодную областную сельскохозяйственную ярмарку мы планируем провести до конца сентября. И так же, как в прошлом году, планируем пригласить фермеров из Витебской области», – отметила Нинель Салагаева.

Ярмарка будет проходить в течение двух дней – целую субботу и в воскресенье до обеда. «Приглашайте соседей – это правильно!» – сказал губернатор.

Всего, по словам Нинель Салагаевой, на данный момент в ярмарках на территории региона участвует 46 фермерских хозяйств, 15 сельхозтоваропроизводителей, а также порядка 450 личных подсобных хозяйств. «Мы, конечно, будем их приглашать на осеннюю областную ярмарку», – заключила вице-губернатор.

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