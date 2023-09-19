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Общество

Ректор ПсковГУ расскажет об опыте реализации проекта «Без срока давности»

Ректор Псковского государственного университета Наталья Ильина выступит с лекцией-экскурсией о проекте «Без срока давности». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе вуза.

Фото: пресс-служба ПсковГУ

Занятие пройдёт 20 сентября в 16:00 на площадке «Музея истории оккупации и геноцида населения Псковской области 1941–1944 гг.».

Наталья Ильина расскажет об опыте работы в рамках федерального проекта «Без срока давности» и возможностях для самореализации в нём.

Лекция будет интересна историкам, филологам, архитекторам, юристам, экономистам, психологам и многим другим.

Ссылка на онлайн-трансляцию будет доступна 20 сентября в сообществе соцсети «ВКонтакте»: vk.com/women_mentoring.

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