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Политика

Игорь Дитрих – о запрете нахождения детей в вейпшопах: Это скажется на популярности курения

Торговые точки, реализующие табачную и никотинсодержащую продукцию, предлагается включить в перечень мест, где запрещено находиться детям и подросткам даже в сопровождении родителей. Соответствующий проект закона внёс на рассмотрение в областное Собрание депутатов губернатор Михаил Ведерников. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов. На фотографии Игорь Дитрих

«Основная функция законопроекта – защита здоровья детей, – поддержал инициативу председатель комитета по труду и соцполитике, врач с многолетним стажем Игорь Дитрих. – Все знают об опасности, которую несёт здоровью никотин, и изначально электронные аналоги сигарет создавались как здоровая альтернатива классическому курению. Но на деле оказалось, что они также приносят значительный вред – вещества, которые попадают в организм при употреблении электронных сигарет или вейпов, вызывают поражение лёгких, сердца, печени».

Игорь Дитрих выразил надежду, что предложенная мера через какое-то время скажется на снижении популярности среди молодёжи курения электронных сигарет и вейпов.

Законопроект разработан на основе рекомендаций экспертной комиссии при областном правительстве, которая сочла, что нахождение детей в табачных магазинах и так называемых вейпшопах может нанести вред здоровью детей, а также их физическому, интеллектуальному и духовному развитию.

Одновременно с расширением перечня запретных мест для нахождения несовершеннолетних (по действующему региональному законодательству сейчас в этот список включены секс-шопы, пивные рестораны, винные бары, рюмочные и кальянные) предлагается повысить размер штрафов за нарушение установленных запретов. Законопроект предусматривает максимальный административный штраф для должностных лиц в размере 50 тысяч рублей, юридические лица за повторное нарушение могут быть оштрафованы на 200 тысяч рублей, родители несовершеннолетних – на две тысячи рублей.

Напомним, областной закон «О мерах по предупреждению причинения вреда здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию» действует с середины 2009 года. Помимо перечня мест, куда нельзя входить несовершеннолетним, закон также устанавливает запрет на нахождение детей без сопровождения родителей на улице, в транспорте и общественных местах в ночное время.

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