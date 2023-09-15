Штрафы за пребывание детей в запрещённых местах увеличат в Псковской области

16:30, 15 сентября 2023, ПАИ

Законопроект о повышении размера штрафов за нарушение установленных запретов на пребывание детей в запрещённых местах внёс на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«Внёс на рассмотрение в Псковское областное Собрание депутатов несколько законопроектов. В том числе о повышении размера штрафов за нарушение установленных запретов на пребывание детей в запрещённых местах (секс-шопы, пивные рестораны, бары и другие места, предназначенные для реализации только алкогольной продукции, вейпшопы, кальянные), а также за пребывание детей в ночное время с десяти вечера до шести утра (летом с 12 ночи до шести утра) вне дома без сопровождения родителей», – написал Михаил Ведерников.

Ранее сообщалось, что в Псковской области детям запретят посещать вейпшопы.