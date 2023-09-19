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Общество

Масочный режим для медперсонала ввели в Псковской области

На период активной циркуляции ОРВИ и вирусов гриппа председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко поручила главным врачам в своих медучреждениях ввести масочный режим для медицинского персонала. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Для пациентов и посетителей больниц и поликлиник данная мера носит рекомендательный характер. Прошу отнестись с пониманием, если медицинский работник попросит вас надеть маску», – пояснила Марина Гаращенко.

Медицинские маски помогают защититься от вирусных инфекций, но самым надёжным способом защиты от гриппа является вакцинопрофилактика. Отметим, что сделать прививку можно во всех взрослых и детских поликлиниках Псковской области.

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