Масочный режим для медперсонала ввели в Псковской области

20:23, 19 сентября 2023, ПАИ

На период активной циркуляции ОРВИ и вирусов гриппа председатель комитета по здравоохранению Псковской области Марина Гаращенко поручила главным врачам в своих медучреждениях ввести масочный режим для медицинского персонала. Об этом она сообщила в своём телеграм-канале.

«Для пациентов и посетителей больниц и поликлиник данная мера носит рекомендательный характер. Прошу отнестись с пониманием, если медицинский работник попросит вас надеть маску», – пояснила Марина Гаращенко.

Медицинские маски помогают защититься от вирусных инфекций, но самым надёжным способом защиты от гриппа является вакцинопрофилактика. Отметим, что сделать прививку можно во всех взрослых и детских поликлиниках Псковской области.