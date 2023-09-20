Инфляция в Псковской области остаётся ниже, чем в других регионах РФ

10:54, 20 сентября 2023, ПАИ

Годовая инфляция в Псковской области в августе текущего года увеличилась и составила 4,39 %. Это на 1 % больше, чем в июле. При этом она оставалась ниже, чем по Северо-Западному федеральному округу (5,44 %) и в целом по стране (5,15 %). Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Центрального банка России.

По данным исследования, годовой темп прироста цен на продовольственные товары поднялся до 2,91 % в августе после 1,53 % месяцем ранее. Основной вклад внесло удорожание плодоовощной продукции, ценам на которую свойственна высокая волатильность. Ослабление рубля привело к повышению стоимости импортных фруктов. В результате увеличился годовой прирост цен на апельсины, виноград, груши, лимоны. Низкий урожай огурцов из-за неблагоприятной погоды в августе обусловил ускорение роста цен на них. Дополнительной причиной повышения цен на плодоовощную продукцию стал статистический эффект низкой сравнительной базы. В августе прошлого года из-за расширения предложения и укрепления рубля отдельные фрукты дешевели сильнее, чем обычно.

Ослабление рубля стало причиной повышения затрат производителей мясной продукции на закупку импортных кормовых добавок и оборудования. Кроме того, неблагоприятная эпизоотическая ситуация в отдельных регионах-производителях мяса ограничивала его предложение на рынке. Это привело к удорожанию свинины в годовом выражении и ускорению роста цен на мясо птицы.

Сокращение предложения какао-бобов на мировом рынке из-за неблагоприятных погодных условий в странах-производителях привело к росту цен на них. Это обусловило увеличение издержек производителей кондитерских изделий. В результате снижение цен на шоколад в годовом выражении замедлилось, а шоколадные конфеты стали дороже, чем год назад.

Годовой темп прироста цен на непродовольственные товары в регионе в августе увеличился до 3,31 % после 2,68 % в предыдущем месяце. Увеличение оптовых цен на моторное топливо на фоне их повышения на мировом рынке привело к ускорению роста розничных цен на бензин.

Развитие индивидуального жилищного строительства в регионе привело к росту потребительской активности в этой сфере. В результате строительные материалы стали дороже, чем год назад. Ещё одной причиной удорожания стройматериалов стал статистический эффект низкой сравнительной базы. В прошлом году из-за расширения предложения на внутреннем рынке на фоне сокращения экспорта лесоматериалов цены на продукцию деревообработки снижались.

Из-за ослабления национальной валюты увеличился годовой темп прироста цен на корма для домашних животных, при производстве которых используются импортные компоненты и оборудование.

Рост издержек производителей цветочной продукции на посадочные материалы, а также увеличение затрат импортёров из-за ослабления рубля обусловили ускорение роста цен на свежесрезанные цветы.

Годовой темп прироста цен на услуги в регионе в августе вырос и составил 8,79 % после 7,85 % в июле. Основной вклад внесла динамика цен на услуги пассажирского транспорта. В регионе выросли в годовом выражении цены на авиабилеты. Это было связано с ростом издержек авиакомпаний на обслуживание самолётов, в том числе из-за ослабления рубля. При этом цены на авиаперелеты отличаются высокой волатильностью.