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Общество

Потепление до +27 градусов прогнозируют в Псковской области 22 сентября

Погодой на Северо-Западе России на данный момент управляют атлантические циклоны вместе со своими атмосферными фронтами, перемещающимися через Скандинавию на восток по северному побережью страны. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Потепление до +27 градусов прогнозируют в Псковской области 22 сентября. Фото: ПАИ

По словам синоптиков, на территории Северо-Запада будет пасмурная, ветреная и дождливая погода. 20 сентября повсеместно будут лить умеренные дожди.

«21-22 сентября интенсивность осадков уменьшится, дожди пойдут на убыль, будут небольшими, местами умеренными, а в Карелии, Ленинградской, Новгородской и Псковской областях – носить кратковременный характер. Сохранится порывистый ветер», – отметили в Гидрометцентре.  

Однако, несмотря на непогоду, температурный фон в Северо-Западном регионе достаточно высокий и опережает климатическую норму на 3-6 градусов, а к концу недели аномалия составит от +6 до +8 градусов, добавили синоптики.

Преобладающая температура воздуха в Псковской области 20 сентября будет от +18 до +23 градусов, а 22 сентября потеплеет до +27 градусов.

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