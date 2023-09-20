В Псковской области полиция по горячим следам раскрыла две кражи из домов

12:20, 20 сентября 2023, ПАИ

Кражи по горячим следам раскрыли в Бежаницком и Порховском районах. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Вечером 18 сентября в деревне Шилово Бежаницкого района злоумышленник пробрался в дом местного жителя через незапертую дверь и похитил мобильный телефон, компьютерный монитор, телевизионную приставку и колонки. Потерпевший, обнаружив пропажу, обратился за помощью в полицию, которая быстро установила личность подозреваемого. Им оказался 48-летний безработный житель деревни Шилово.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

По версии следствия, подозреваемый сначала побывал в гостях у потерпевшего, а позднее, воспользовавшись временным отсутствием хозяина, украл вещи.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ «Кража». Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.

В ночь с 18 на 19 сентября в Порхове из частного дома по улице Коминтерна также через незапертую дверь у гражданина похитили сотовый телефон и банковскую карту. Сумма причинённого ущерба составила порядка восьми тысяч рублей. Сотрудники ОМВД России по Порховскому району быстро установили личность подозреваемых. Ими оказались два неработающих и ранее судимых жителя Порхова 41 и 35-ти лет. Против них возбуждено уголовное дело.