Великолучанин нашёл на свалке ружьё и попал под суд

14:23, 20 сентября 2023, ПАИ

31-летнего жителя Великих Лук осудили за незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия. Об этом ПАИ сообщили в объединённой пресс-службе судов Псковской области.

В 2019 году подсудимый обнаружил на свалке в Великолукском районе обрез одноствольного ружья, пригодный для стрельбы. «Зная, что свободный оборот огнестрельного оружия на территории Российской Федерации запрещен действующим законодательством, забрал обрез себе и хранил его по месту жительства до момента изъятия сотрудниками полиции в июне 2023 года», – отметили в пресс-службе.

Мужчину обвинили в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение огнестрельного оружия).

В пресс-службе рассказали, что при назначении наказания суд учел обстоятельства, смягчающие наказание подсудимого, – наличие несовершеннолетнего ребенка, активное способствование раскрытию и расследованию преступлений, полное признание вины и раскаяние в содеянном.

Суд назначил мужчине наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и шесть месяцев с установлением в период отбывания наказания предусмотренных законом ограничений.