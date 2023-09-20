Государственное страхование добровольцев: осенние законопроекты единороссов в Госдуме

15:07, 20 сентября 2023, ПАИ

«Единая Россия» обозначила приоритеты на осеннюю сессию Госдумы. Партия уже внесла соответствующие законопроекты в нижнюю палату парламента, сообщает сайт ER.ru.

В осеннюю сессию партия «Единая Россия» в Госдуме продолжит поддерживать участников СВО и членов их семей. В первую очередь рассмотрят законопроект о механизме государственного страхования добровольцев, которые заключили контракты с Вооружёнными Силами РФ. Сейчас они подлежат обязательному страхованию за счёт федерального бюджета. При этом механизма реализации этой нормы нет.

Отмечается, что инициатива, внесённая рабочей группой по СВО под руководством секретаря Генсовета партии Андрея Турчака, призвана устранить эту проблему. После принятия документа регламентируют основания, условия и порядок обязательного госстрахования добровольцев по аналогии с тем, как сейчас это действует в отношении военнослужащих.

Также будет рассмотрен законопроект о приравнивании к социальным предпринимателям работодателей, которые трудоустроили участников СВО. Компании, которые берут их на работу, смогут получать льготы.

Кроме того, приоритетным для «Единой России» является законопроект о наследовании права на бесплатный земельный участок членами семей Героев России и СССР, полных кавалеров ордена Славы. Сейчас льготу Герои могут использовать только лично. Изменение данной нормы поддерживает также Правительство РФ.

Также на рассмотрении Госдумы находится законопроект партии о расширении волонтёрской деятельности и её поддержке. Он определит круг участников волонтёрской деятельности, закрепит за ними право на медобследование, обучение, учёт их работы при поступлении в вузы.

До 1 октября Правительство внесёт в Госдуму проект федерального бюджета на предстоящую трёхлетку. Работу над ним «Единая Россия» уже ведёт с Кабмином – в документе заложены все социальные положения народной программы партии.

«Все социальные обязательства в бюджете 2024-2026 возрастут. По инициативе Президента с 1 января 2024 года на 18,5 % вырастет МРОТ. Это даст существенное повышение заработной платы в бюджетной сфере. Задача «Единой России» – обеспечить неукоснительное исполнение этого решения», – отметил замруководителя фракции партии в Госдуме Андрей Исаев.

Он также напомнил, что со следующего года ежегодно будет индексироваться пособие по безработице. Это предусматривает и законопроект «Единой России» о занятости. Его во втором и третьем чтениях рассмотрят в октябре.

«К законопроекту поступило несколько сотен поправок. Участие в их рассмотрении приняли профсоюзы и работодатели, Правительство. Мы вышли на согласованные позиции», – подчеркнул Андрей Исаев.

Законопроект о занятости поможет в профилактике безработицы и противодействии нелегальной занятости. Он вводит понятия самозанятости и платформенной занятости, расширяет возможности работодателей при трудоустройстве инвалидов. Вводятся новые категории лиц, которые смогут рассчитывать на особую поддержку служб занятости: граждане предпенсионного возраста, участники СВО, члены их семей, молодые специалисты.

Помимо этого, в осеннюю сессию Госдума рассмотрит инициативу рабочей группы по СВО об ответственности военных представителей госзаказчика за нарушение условий госконтракта наравне с другими участниками гособоронзаказа.

Как ранее отмечал глава группы, секретарь Генсовета «Единой России Андрей Турчак, текущая редакция КоАП серьёзно мотивирует всех должностных лиц госзаказчика, если они работают по гособоронзаказу. За нарушение условий госконтракта по ГОЗ им грозит денежный штраф, а в особых случаях – уголовная ответственность.

«Военпреды должны нести такую же ответственность за срыв сроков и другие нарушения госконтракта, как и остальные участники ГОЗа. Те из них, кто исполняют свои функции добросовестно, изменений в законодательстве не заметят», – резюмировал Андрей Турчак.